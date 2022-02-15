Siirt’te marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

Siirt kent merkezinde, gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından ekipler marketlerde denetime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen ’Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’nda açıkladığı temel gıda maddelerinde KDV indirimi uygulaması Siirt’te de başlatıldı.

Siirt Ticaret İl Müdürlüğü, Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Defterdarlık ekipleri, temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından kentteki marketleri kapsayacak şekilde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kent genelindeki marketlerde denetimleri sıklaştırarak, fiyat denetimlerine tüm marketlerde devam ettiğini, özellikle fiyat etiketlerine KDV indiriminin yansıyıp yansımadığı, haksız fiyatların olup olmadığı denetledi.

Ekipler, marketlerde yaptıkları denetimlerle raf fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler, aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetledi.