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Siirt’te mahallelerde kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmaları başladı

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek amacıyla kentin muhtelif mahallelerindeki sokakları kent kimliğine yakışır hale getiriyor.

SİİRT 22.07.2022, 10:27
Siirt’te mahallelerde kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmaları başladı

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek amacıyla kentin muhtelif mahallelerindeki sokakları kent kimliğine yakışır hale getiriyor.

Ekipler, Yenimahalle ve Doğan Mahallelerinde bulunan sokak ve caddelerde kilitli parke döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladı. Planlanan program çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, Yenimahalle ve Doğan Mahallesinde kilitli parke ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Vali ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla daha yaşanılabilir bir kent için çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekiplerun, il genelinde bu yıl 123 bin metrekare parke döşeme ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.

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