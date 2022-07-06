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Siirt’te Kurban Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

Siirt Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da vatandaşlara ulaşımı ücretsiz yaptı.

SİİRT 06.07.2022, 10:45 06.07.2022, 11:08
Siirt’te Kurban Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

Siirt Belediyesi, halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak adına toplu ulaşımda vatandaşları sevindirecek bir karar aldı.

Vatandaşların bayramı, huzurlu şekilde ve sıkıntı yaşamadan geçirmesine yönelik hazırlıklarını tamamlayan Siirt Belediyesi, toplu taşıma hizmetini de bayram boyunca ücretsiz verecek.

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapan Siirt belediyesinin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Arife günü ve 4 günlük kurban bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Ücretsiz ulaşım, 8 Temmuz arife günü başlayıp 12 Temmuz Salı günü saat 00.00’da sona erecek.

5 günlük bayram süresince Siirtli vatandaşların otobüslere belediye kartı okutmadan binebilecekleri kaydedildi.

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