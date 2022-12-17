Siirt’te Kur’an kursunda çıkan yangın söndürüldü

Siirt’te Kur’an kursunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, kent merkezi Tınaztepe Mahallesindeki Hacı Abdullah Aydın Kur’an Kursu’nun mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kur’an kursundakiler, tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında Kur’an kursunda maddi hasar meydana geldi.