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Siirt’te Kur’an kursunda çıkan yangın söndürüldü
Siirt’te Kur’an kursunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
SİİRT 17.12.2022, 13:16
Siirt’te Kur’an kursunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, kent merkezi Tınaztepe Mahallesindeki Hacı Abdullah Aydın Kur’an Kursu’nun mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kur’an kursundakiler, tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında Kur’an kursunda maddi hasar meydana geldi.