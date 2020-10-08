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Siirt’te köylüler pirinç hasadına başladı

SİİRT’İN TİLLO İLÇESİNE BAĞLI HATRANT KÖYÜNDE ÇİFTÇİLER, DEDE VE BABALARINDAN KALMA YÖNTEMLERLE EKTİKLERİ PİRİNÇ HASADINA BAŞLADI.

SİİRT 08.10.2020, 11:51
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Siirt’te köylüler pirinç hasadına başladı

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde çiftçiler, dedelerinden kalma yöntemlerle ektikleri pirinç hasadına başladı.

Mayıs ayında geleneksel yöntemlerle ekimi yapılan ve ekim ayında da ilkel yöntemlerle hasadına başlanan pirinç, köylülerin geçim kaynağı oldu. 100 dönüm alanda çeltik hasadına başladıklarını belirten çiftçilerden Muhammet Beydoğan, ektikleri ürünün meyvesini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Beydoğan, "Köyümüzde 100 dönüm alan üzerinde 15 ton pirinç hasadı oluyor. Kopardığımız pirinçleri ayıkladıktan sonra yere seriyoruz. Kurutulmasının ardından toplanan pirinçler, çevre illerdeki toptancılara satılıyor. Kilosu 15 liradan alıcı buluyor. Bu sene verim çok güzel, çok mutluyuz" dedi.

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