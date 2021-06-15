Siirt’te konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 16,2 artarken, Siirt’te konut satışları yüzde 77,4 arttı. Siirt’te konut satışları 2021 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,4 oranında artarak 165 oldu. Bu satışların 100’ü ilk satış, 65’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut alanların yüzde 61’i ilk el konutları tercih etti. Siirt’te ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 oranında azalarak 15 oldu. İpotekli satışın 13’ü ilk satış, 2’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.