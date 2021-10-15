banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam
Jeremain Lens'in sözleşmesi feshedildi
Jeremain Lens'in sözleşmesi feshedildi
Dolar 9.20'yi gördü
Dolar 9.20'yi gördü

Siirt’te kıyılmış tütün ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerinde yapılan aramada kıyılmış tütün ele geçirildi.

SİİRT 15.10.2021, 12:06
Siirt’te kıyılmış tütün ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerinde yapılan aramada kıyılmış tütün ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada 61 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsa bin 406 TL para cezası kesildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1