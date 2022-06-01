Siirt’te kadınlara kooperatifçilik eğitimi

SİİRT (İHA) – Siirt’in Kurtalan ilçesi Gökdoğan köyünde faaliyet gösteren S.S. Gökdoğan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadın ortaklarına yönelik kooperatifçilik ve kadın kooperatifleri eğitimi düzenlendi.

Toplantıya S.S. Gökdoğan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin başkanı ve ortakları ile Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi’nde görev yapan teknik elemanlar katıldı. Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planı’nda, kadın kooperatiflerinin ülke genelinde sayısının artırılarak tarım ürünlerinin pazarlanmasında dağıtım zincirindeki aracıların sayısının azaltılması, tüketicinin makul fiyatlardan ürüne erişimi, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağlantı kurulması, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin sistemde etkin olarak yer alması, güçlendirilmesi ve desteklenmesi ile sağlanabileceği vurgulanmaktadır.

Kadınların kooperatiflerde aktif rol almaları ve karar sürecine katılımlarının yükseltilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, kooperatifçilik ve kadın kooperatifleri konusunda yapılan bilgilendirmenin ardından, yöresel ürünlerin üretimi ve değerlendirilmesi, kooperatif ortağı kadınların üretim potansiyeli, hijyen eğitimi ve bitki bakım besleme konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kadın ortaklar, eğitim sonrasında, bunun gibi farkındalık meydana getiren bilgilendirme toplantılarının faydalı olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Eğitim, soru ve cevaplarla sona erdi.