Siirt’te kadın erkek fırsat eşitliği bilgilendirme toplantısı yapıldı

Siirt İl Sağlık Müdürlüğünce kadın erkek fırsat eşitliği konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda kadın ve erkekler arasındaki fırsat eşitliğinin tarihçesi ve bu konuda dünya ile ülkedeki çalışmalar hakkında bilgilere yer verildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, ülkede bu alandaki yoğun çalışmanın 2009 yılında TBMM’de 26 milletvekilinin oluşturduğu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFE) Komisyonunun kurulması ile başladığını söyledi. 2015 Başbakanlık genelgesi ve aynı yıl makam oluru ile bu çalışmaların devlet politikası haline geldiğini belirten Dr. Ömür "KEFE’nin asıl konuları çalışma hayatında kadın istihdamının artırılması, cinsiyet eşitsizliği, ırkçılık, kız çocuklarının okutulması olup Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl şubat ayının son haftası ya da mart ayının başında 81 ilin çalışmaları toplanıp, TBMM’ne sunulmaktadır. Bu çalışmalar her 4 yılda bir gölgeleme raporu altında Birleşmiş Milletlere gönderilmektedir. Sağlık personelimize zorunlu olan bu eğitimi yılda bir kez sertifikalı olarak vermekte ayrıca Siirt il Sağlık Müdürlüğü olarak son 5 yılda orta, lise ve üniversite nezdinde toplamda 17 bin üzerinde öğrenci ve öğretmenimize KEFE eğitimi, bazı lise seviyesindeki okullarımızdaki öğretmenlerimize de proje çalışmaları için 2 günlük AR-GE eğitimi verildi" dedi.

Dr. Ömür’ün konuşmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü KEFE çalışmaları sorumlusu Bülent Sevgili tarafından bir sunum yapıldı. Dünyada bu konuda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sevgili, İslam dininin ve Hz. Muhammed’in (sav) bu konuya verdiği önem ile Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkı üzerinde durdu. Sevgili, KEFE eğitimi alan bireylerin tutum ve davranışlarında olumlu değişimlerin olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Resul Özdemir, ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.