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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Uyuşturucuyla mücadelede Ocak ayında gerçekleştirilen 18 bin 518 operasyonda 24 bin 202 kişi gözaltına alınmış, bin 627 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.”
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır.”
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Operasyonlarda 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38’i PKK/KCK, 8’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur.”
Siirt’te kaçakçılara operasyon:3 gözaltı
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kaçak sigara, televizyon, çay ve cep telefonu ele geçirildi.
SİİRT 04.02.2022, 10:34
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kaçak sigara, televizyon, çay ve cep telefonu ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 110 paket sigara, 3 adet televizyon, 8 kilo çay, 8 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.