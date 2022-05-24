Siirt’te kaçak avlananlara yönelik denetim yapıldı

Siirt’te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kaçak avlanmadan dönen avcılara yönelik çalışma başlattı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçak avcılara yönelik denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. Açıklamada, “Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, il genelindeki yol kontrol uygulamalarında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe jandarma ekipleriyle gerçekleştirdi. Denetimlerde biyokaçakçılık, ters lale, akrep, salep gibi doğadan tutma suretiyle veya ateşli silahlarla vurma suretiyle yaban hayvanlarının keklik, dağ keçisi toplanmasının yasak olması nedeniyle rutin denetimlere ve yol kontrol uygulamalarına devam edilecektir. Kaçak ve usulsüz avlananların karşılaştıkları yaptırımlar her ne kadar ağır olsa da, işlenen suçun doğadaki karşılığı belki de geri döndürülemez boyutlarda olmaktadır. İlimizde yaban hayvanları için en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir” denildi.