Siirt’te kaçak avcıya para cezası

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara yönelik yapılan denetimler sonucu 1 kişiye idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, Siirt’in Kurtalan ilçesi kırsal bölge ve köylerinde kaçak avcılara yönelik av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, yasa dışı bir şekilde tuzak (öttürme yöntemi) kullanılarak doğadan yakalanan içerisinde 7 adet canlı kınalı keklik ele geçirildi. Yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen kaçak avcı hakkında idari para cezası ve tazminat kararı uygulandı. 7 kınalı kekliğe ise el konularak rehabilitasyon sürecine alındı. Kınalı kekliklerin gerekli bakımları yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamlarına salınacağı belirtildi.