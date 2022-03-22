Siirt’te İnsan Hakları İstişare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Siirt’te Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından, insan hakları sorunlarını tartışmak, bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Valiliği ev sahipliğinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen Siirt İnsan Hakları İstişare Kurulu toplantısına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun tarihçesi ve faaliyetlerinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi yer aldı.

Siirt’in çağdaş ve yeniliklere açık insanların yaşadığı bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Kendine has gelenek ve göreneklerini koruyup, yaşatan Siirtliler, birlik ve beraberlikten hiç ödün vermeden ebediyete kadar bu topraklarda barış ve huzur içerisinde yaşamaya kararlıdırlar. İlimiz, aynı zamanda hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı dillerin ve kültürlerin yaşadığı bir kardeşlik şehridir. Bugün ilimizde insan hakları gibi önemli bir konuda ülkemiz çapında bunu idare eden, yönlendiren, bilgilendiren medeniyetin doğduğu topraklara; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarıyla kamuoyunda duyarlılığı ve farkındalığı geliştirme çalışmalarını önemsiyoruz. Hak kavramı insanlıkla birlikte başlayan bir olgudur. Hak kavramı eğer uyulduğu takdirde huzuru, mutluluğu getirecek olan bir kavramdır” dedi.

TİHEK ikinci Başkanı Alişan Tiryaki, Türkiye’de İnsan Hakları ile ilgili olarak ilk yapısal çalışmaların 2003 yılında İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının oluşturulması süreci ile başladığını hatırlattı. Sonrasında 1993 yılında çerçevesi oluşturulan Ulusal İnsan Hakları Kurullarının oluşması sürecinde Paris Prensipleri temel oluşturulduğunu aktaran Tiryaki, "Sonrasında 2005 yılından itibaren ülkemizde de Ulusal İnsan Hakları Kurullarının kurulması çalışmaları sürdürüldü. 2012 yılında da Türkiye İnsan Hakları Kurulu kuruldu. 6332 Sayılı Yasa ile 2016 yılına kadar bu çalışmalara devam edildi. 2016 yılında TİHEK kuruldu. 6701 Sayılı yasa ile ve bugüne kadar faaliyetlerini devam ettirdi” ifadelerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından iki oturum olarak soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen toplantı, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, basın ve yayın kuruluşları, araştırmacılar ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların görüş ve öneri ile sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen İstişare toplantısına, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Vali Yardımcıları Samet Öztürk, Fatih Kurt, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt Baro Başkanı Kenan Bilge, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay, Türkiye İnsan Hakları Kurul üyeleri, Kurum Müdürleri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ile basın ve yayın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.