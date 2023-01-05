Siirt’te ilkokula bilişim sınıfı

Siirt’te ’Sen de Bir Fidan Dik’ projesinde hayırseverlerin desteğiyle Şehit Davut İlbaş İlkokuluna bilişim sınıfı kazandırıldı.

Şehit Davut İlbaş İlkokulunda faaliyete giren bilişim sınıfının açılış törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, sınıfın oluşumunda emeği geçenleri kutladı.

Proje koordinatörü ve Sınıf Öğretmeni Muhammed Yusuf Özüş ise, okula bilişim sınıfı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bilişim sınıfının 1 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete girdiğini belirten Özüş, “Bugün mutluluğun en güzel anını yaşıyoruz. Çünkü bizim bir hayalimiz vardı, bilgisayar sınıfının olmasıydı. Sınıfımız atıl durumdaydı. Öğretmenlerimizle konuştuktan sonra ne yapabiliriz dedik? Bu sınıf için bir gün hepimiz el ele verdik. ’Sen de Bir Fidan Dik’ çerçevesinde boyamasından tutun her şeyine kadar hep birlikte yaptık. Bugün 22 öğrenciye hitap edecek şekilde bilgisayar sınıfını oluşturduk. Bugün öğretmenlerimizle birlikte bu sınıfı öğrencilerimize armağan ettik. Çok mutluyuz. Öğrenciler kadar mutluyuz” dedi.