Siirt’te hibe destekli proje başvuru sonuçları açıklandı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2023 yılı kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi başvuruları sonuçlandı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 yılında yüzde 50 hibe ile 45 milyon 647 bin lira tutarında 398 adet kırsal kalkınma yatırım projesinin desteklendiği belirtildi. Açıklamada, "2023 yılı kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesine toplam bin 138 adet başvuru yapılmıştır. Başvurusu uygun olan 879 yatırımcının 398’i yüzde 50 hibe ile desteklenecektir. 2023 yılı kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi ile toplamda 45 milyon 647 bin lira tutarında; 1 milyon lira üst limitli 15 milyon 127 bin lira tutarında 391 adet proje, 7 milyon lira üst limitli 30 milyon 520 bin lira tutarında 7 adet tohum, bakliyat ve fıstık işleme tesisi kırsal kalkınma yatırımları projesi çerçevesinde desteklemeye hak kazanmıştır" denildi.