Siirt’te hayvan bakıcılarına ve sürücülere kurs verilecek

Siirt’te hayvan taşımacılığıyla uğraşan kişilere yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ‘Nakliyeci yetki belgesi’ almaları için kurs açılacak.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ’Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Hakkında Yönetmelik’ ile canlı hayvan nakli yapan nakil aracı sürücü ve bakıcılarına, ’Sürücü, Bakıcı Yeterlilik Belgesi’, hayvan nakliyesi ile uğraşan nakliyecilere ’Nakliyeci Tip 1 Yetki Belgesi’ alma zorunluluğu getirilmiştir. Veteriner sağlık raporu tanziminde ve nakil esnasında bahse konu belgeler aranacaktır. Nakliyeciler, sürücüler ve bakıcılar için 16 Eylül 2022 tarihinde 10.00’da başlamak üzere Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Taryat Toplantı Salonunda eğitim kursları ve sınav düzenlenecek. Müracaatlar 05 Eylül 2022-15 Eylül 2022 tarihleri arasında il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapılacaktır” denildi.