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Siirt’te hayat boyu öğrenme sergisi açıldı

Siirt’te ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

SİİRT 09.06.2021, 11:28
Siirt’te hayat boyu öğrenme sergisi açıldı

Siirt’te ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Siirt’te Halk Eğitim Merkezi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) iş birliğinde yapılan çalışmalar, ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinliklerinde sergilendi. ’Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim’ sloganı ile bu yıl ilk defa kutlanmaya başlanan ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamında Çok Amaçlı Toplum Destek Merkezi’nde sergi açılışı yapıldı. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği stantları gezerek, inceledi. Hacıbektaşoğlu, kursiyer ve öğreticileri kutladı.

Program, yöresel yemeklerin ikramı ile son buldu.
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