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Siirt’te haşere ile mücadele çalışması

Siirt Belediyes, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezinde haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışması sürüyor.

SİİRT 24.05.2021, 16:27
Siirt’te haşere ile mücadele çalışması

Siirt Belediyes, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezinde haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışması sürüyor.

Siirt Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla 20 personel ve 7 araç ve araç üstü ekipmanla kent merkezinde haşerelere karşı başlattığı mücadelesini sürdürüyor. İlaçlama ekibinin her gün akşam saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar süren mesaisi, eylül ayına kadar devam edecek. Sahadaki ekipler, Sağlık Bakanlığından onaylı biyosidal ürünlerle organize ettiği ilaçlama planında, il merkezinde 20 personel ve 7 araç ve araç üstü ekipman desteğini kullanarak ilaçlamadaki etki kapasitesini artırıyor.
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