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Siirt’te gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Siirt’te bir araçta yapılan aramada 6 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
SİİRT 21.03.2022, 13:47
Siirt’te bir araçta yapılan aramada 6 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince kent merkezinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada 6 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Konuyla alakalı yakalan iki şüpheli hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.