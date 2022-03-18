Siirt’te gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir araçta yapılan aramada farklı markalarda 45 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Konuyla alakalı yakalanan 1 şüpheli hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.