Siirt’te gıda kontrol görevlisi eğitim kursu düzenlendi
İİRT TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ, GIDA KONTROL HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA GIDA KONTROL GÖREVLİSİ KURSU DÜZENLENDİ.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda kontrol hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla gıda kontrol görevlisi kursu düzenlendi.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 20 personel sertifika almaya hak kazandı. Eğitim Tarım ve Orman Bakanlığınca Ankara’dan özel olarak görevlendirilen eğitmen Çiğdem Kurtar tarafından verildi. Gıda ve yem işletmeleri, ancak eğitim alarak sertifikalandırılmış resmi kontrol görevlileri tarafından denetlenebildiğini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, resmi gıda kontrolör görevlisi kursunu başarıyla tamamlayan personellere yeni görevlerinde başarılar dilediğini söyledi. Demirhan, "Eğitime il ve ilçe müdürlüklerimizden gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner hekimler olmak üzere toplam 20 personelimiz katılmıştır. Kurs sonunda katılımcılara kontrol görevlisi kursu katılım belgesi verilmiştir. Verilen bu kurs neticesinde sertifikalarını alan yeni kontrol görevlilerimiz Bakanlığımız adına 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümleri doğrultusunda resmi kontrolleri yapmaya ve kanunda öngörülen idarî yaptırımları uygulamaya yetkili hale gelmiştir. Müdürlüğümüz, denetim ekiplerimize yeni katılan 20 gıda kontrol görevlisi ile birlikte İlimizde ve ilçelerimizin tamamında gıda denetimleri için daha güçlü hale gelmiştir. Gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla ilimiz genelinde denetim yapacak yeni kontrol görevlilerine başarılar dilerim" dedi.
|İmsak
|05:41
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:36
|Yatsı
|19:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2