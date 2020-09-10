Son Dakika
Siirt’te fıstık verimliliğinin arttırılması için 2 proje kabul edildi
SİİRT’TE FISTIK VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA HAZIRLANAN 371 BİN LİRA BÜTÇELİ 2 PROJE GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.
SİİRT 10.09.2020, 11:04
2
Siirt’te fıstık verimliliğinin arttırılması amacıyla hazırlanan 371 bin lira bütçeli 2 proje GAP İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi.
Tarımda verimliliğin artırılması için 200 bin lira bütçeli Siirt Fıstığı Eğitim ve Yayım Projesi ile 171 bin lir bütçeli Siirt Fıstığı Üretiminde Feromon Tuzak Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi GAP İdaresi Başkanlığınca kabul edildiği belirtildi. 2 projenin daha eklenmesiyle GAP İdaresi Başkanlığı ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından 2019-2020 yılında yılında Siirt için kabul edilen proje sayısı 21’e yükselirken proje tutarı ise 11,5 milyon lira oldu.
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:33
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0