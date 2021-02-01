Siirt’te fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı’nın 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik olarak başlattığı denetimler, Siirt’te de sıkı bir şekilde gerçekleştirildi.

Siirt Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ’Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ kapsamında, haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla, denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, etiket fiyatlarından alış satış fiyatlarına kadar tüketicinin korunmasına yönelik tüm ayrıntılar titizlikle incelendi.

İdari para cezası uygulanabilecek

Denetimlerde haksız fiyat artışı olduğu değerlendirilen firma ve ürünler ile ilgili tutanak ve belgeler, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilecek. Firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911 lira ile 109 bin 110 lira arasında idari para cezası uygulanabilecek.

Vatandaşlar haksız fiyat artışlarına yönelik tespit ve şikayetlerini, ALO 175 Tüketici Hattına veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebiliyor.