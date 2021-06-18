banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Siirt’te etkili hutbe sunumu yarışması yapıldı

Siirt’te 2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlileri etkili hutbe sunumu il birinciliği yarışması Ebul Vefa Camisi’nde yapıldı.

SİİRT 18.06.2021, 13:05
Siirt’te etkili hutbe sunumu yarışması yapıldı

Siirt’te 2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlileri etkili hutbe sunumu il birinciliği yarışması Ebul Vefa Camisi’nde yapıldı.

Siirt il Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu’nun jüri başkanlığında etkili hutbe sunumu yarışmasında birinciliği Pervari Taş Dibek Camii imam-hatibi Mahsun Şık, ikinciliği Şirvan İlçe Müftülüğünden katılan Rıdvan Aydın, üçüncülüğü ise Kurtalan İlçe Müftülüğünden katılan Usame Yılmaz elde etti. Yarışmalarda dereceye girenlere İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi. Etkili hutbe sunumu yarışmasında birinci olan Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Taş Dibek Köyü Cami imam-hatibi Masun Şık, 1 Ağustosta, Hakkari’de yapılacak olan ve 8 ilin katılımıyla bölge yarışmasında Siirt’i temsil edecek.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
banner493