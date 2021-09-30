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Siirt’te emniyet personellerine eğitim verildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personellere ‘Kollukta Adli İşlemlerin Yürütülmesi’ konulu eğitim verildi.

SİİRT 30.09.2021, 13:34
Siirt’te emniyet personellerine eğitim verildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personellere ‘Kollukta Adli İşlemlerin Yürütülmesi’ konulu eğitim verildi.

Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz’ın koordinesinde Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay ve Siirt Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcılarının katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü personeline "Kollukta Adli İşlemlerin Yürütülmesi" konulu eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda verilen eğitim KOM, Narkotik, TEM, Asayiş Şube Müdürlüklerin de görevli adli işlemlerden sorumlu tüm personel ile diğer birimlerde görevli rütbeli personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında, kolluk tarafından yürütülen adli işlemlerin daha etkili olması ve koordinasyonun üst düzeyde gerçekleştirilmesine yönelik konular ele alındığı duyuruldu.

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