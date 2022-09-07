Siirt’te dilencilere yönelik denetim

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte dilencilere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cami, hastane, trafik ışıkları ve caddelerde çoğunluğu kadınlardan oluşan, küçük yaştaki çocukları ve bebekleri kullanarak dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların manevi duygularını istismar eden 8 Suriye uyruklu şahsı Belediye Müdürlüğüne götürdü. Üst aramalarında çıkan 115 TL’ye el konuldu, "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde yasal işlem yapıldı.

Şahıslar daha sonra İl Göç İdaresine teslim edildi.