Siirt’te deprem durum değerlendirme toplantısı yapıldı

Siirt Vali Vekili Muhammed Sait Baytok başkanlığında ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile ’Afet Koordinasyon Durum Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Toplantıda; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Siirt’te misafir edilen afetzedelere yapılan barınma, eğitim, sağlık, sosyal, ekonomik yardımlar ve psikosoyal destekler ile Siirt’ten deprem bölgesine yapılmakta olan yardımlar ve ihtiyaçların tespiti değerlendirildi.

Toplantıda, ilgili kurum müdürleri tarafından yapılan çalışmalar, bugüne kadar yapılan yardımlar, bölgeye giden personel ve ekipmanlar hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı.

Kurum müdürlerine hitap eden Vali Vekili Baytok, deprem sonrasında geçirdiğimiz tüm süreçlerin kontrol altında ilerlediğini belirterek, “Devletin tüm imkân ve kabiliyetlerinin vatandaşlarımız için seferber ettik. Depremin yaralarının sarılmasında Siirt halkının büyük bir dayanışma örneği sergiledi. İlimizde bugün itibariyle misafir ettiğimiz 2 bin 33 aile ve 6 bin 488 vatandaşlarımızın refahı ve huzuru ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için el birliğiyle çalışmaların artarak devam edecektir” dedi.

Toplantı, görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.