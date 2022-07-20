Siirt’te çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor

Siirt Belediyesi yaz aylarında haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz döneminde çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak dezenfekte eden Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, il genelinde bulunan yerüstü ve yeraltı çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak dezenfekte ediyor. Rutin olarak yapılan dezenfekte işlemi, yaz aylarında sıcaklık nedeniyle artan kötü koku ve bakterilerin önüne geçmek için daha da arttırıldığı bildirildi.

Çöp konteynerlerinin içinde ve çevresinde oluşabilecek kötü kokuların ve antihijyenik durumun engellenmesi, haşerelerin üremesinin önüne geçilmesi ve daha temiz bir çevre adına yürütülen çalışmalar çerçevesinde, konteynerler yıkama ve dezenfekte aracıyla temizlendi.

Ayrıca konteynerlerin bulunduğu alanda da genel sokak temizliği gerçekleştirildiği belirtildi.