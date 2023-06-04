Siirt’te çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelindeki çöp konteynerleri yerlerinde yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Siirt Belediyesi, yaz ayları boyunca artan haşere ile mücadele çalışmalarına sürdürüyor. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla beraber, kent merkezinin çeşitli cadde ve sokak aralarındaki yeraltı ve yer üstü çöp konteynerlerinin kötü kokmaması ve çevrede yaşayan insanları rahatsız etmemesi amacıyla çöp konteynerinin yıkıma, ilaçlama ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Çöp konteynerlerinin içinde ve çevresinde oluşabilecek kötü kokuların ve antihijyenik durumun engellenmesi, haşerelerin üremesinin önüne geçilmesi ve daha temiz bir çevre adına yürütülen çalışmalar çerçevesinde, konteynerler yıkama ve dezenfekte aracıyla temizleniyor.