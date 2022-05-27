Siirt’te çocuklar trafiği kurallarıyla öğreniyor

Siirt Belediyesi, trafik kurallarını iyi bilen, donanımlı nesil yetişmesi amacıyla kentte kazandırdığı Trafik Eğitim Parkı ilgi görmeye devam ediyor.

Siirt belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çocuklara trafik eğitimi vermeyi sürdürüyor. Hizmete açıldığı ilk günden beri çocuklara trafik kurallarını eğlenerek öğrenmelerine imkân veren Trafik Eğitim Parkı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İl genelinde hizmet vermeye başlayan parkta Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu İlkokulu öğrencileri ile Siirt Merkez Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Çocuk Trafik Eğitim Parkında, çocuklara servis aracına nasıl binileceği, servis içinde, okul giriş ve çıkışlarında nasıl davranılacağı kırmızı ışık simülasyonu ile trafikte nasıl yol alınacağı, emniyet kemeri kullanımı gibi trafik eğitimleri veriliyor.