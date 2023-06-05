Siirt’te çevre kirliliğine dikkat çekildi

Siirt’te 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde doğadaki kirliliğe dikkat çekmek üzere etkinlik düzenlendi.

Siirt’te 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Güres Caddesi’nde etkinlik düzenlendi.

Doğayı korumak ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak ve kuraklığa dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Siirt İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül, kurum çalışanları ve çevre gönülleri katıldı.

Güres Caddesi’nde çevre bilinci oluşturmak için yürüyüşe katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Siirt İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül, öğrencilerle birlikte caddede temizlik çalışmaları yaptıklarını söyledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü olduğunu hatırlatan Bülbül, "Bütün dünyada, Dünya Çevre Günü kutlanıyor. Ülkemizde ayrıca 5-9 Haziran arasında Çevre Haftası olarak kutlanıyor. Siirt’te bazı etkinlikler yaptık. Burada amacımız yüzyılımızın en büyük sorunlarından biri olan çevreyi koruma sorunudur. İnsanoğlu çevreyi kirletmektedir ve bu küresel ısınmaya sebep olmaktadır" dedi.

Saçaklar Ortaokulu öğrencileri ile beraber kutlamayı yaptıklarını belirten Bülbül, "Yürüyüş taptık. Burada amacımız çevreyi koruma farkındalığını oluşturmak ve Dünya Çevre Günü’nü kutlamak. Milli Eğitim Müdürlüğüne, Siirt Valiliğine ve bize bu tahsisatı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.