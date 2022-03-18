Siirt’te Çanakkale Şehitleri etkinliklerle anıldı

Siirt’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Siirt Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde gerçekleştirilen tören, Şehitler anıtına çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Aziz şehitlerin anısına yapılan saygı atışından sonra Vali Osman Hacıbektaşoğlu Şehitlik Anıt defterini imzaladı.

Şehitler için okunan Kur’an’ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir tarafından şehitler için dua okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Şehitlikteki anma programının ardından tören, Siirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda devam etti.

3. Komando Tugay Komutanlığında görevli İkmal Yüzbaşı Kadir Çopuroğlu tarafından günün anlam ve önemi belirten konuşma yapıldı.

Tören, Şehit Davut İlbaş Ortaokulu tarafından hazırlanan ‘Çanakkale Oratoryosu büyük bir ilgiyle izlendi. Çanakkale‘den Mektuplar Şiir dinletisi ile devam eden program Çanakkale Zaferini anlatan gölge oyunu tiyatro gösterisi büyük bir alkış alarak, beğeni topladı.

Şehit Davut İlbaş Ortaokulu Müzik Öğretmenleri ve öğrencilerin seslendirdiği Çanakkale Türküleri ilgiyle izlendi.

Tören, Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü programı çerçevesinde ilk ve orta öğretim kurumları arasında düzenlenen Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, ’18 Mart Çanakkale Şehitleri’ temalı ‘Resim Sergisi’nin gezilmesi ile tören sona erdi.

Törenlere, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cemallettin Erdemci, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum amirleri, şehit ve gazi dernekleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Şehit aileleri, Gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.