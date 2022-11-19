Siirt’te buzağı destekleme müracaatları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan hayvancılık desteklerinden biri olan buzağı desteklemelerine başvuru müracaatlarının başladığı belirtildi.

Buzağı destekleme başvuru şartlarına haiz olan hayvan yetiştiricilerinin bu desteklemeden faydalanabileceklerini duyuran Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü buzağı destekleme müracaatlarının başladığı ve başvuruların 02 Ocak 2023 tarihinde sona ereceğini aktardı.

Destekleme imkanındandın faydalanmak isteyen hayvan yetiştiricilerinin belirtilen tarihlerde müracaatlarını yapmaları gerektiği ifade edildi.