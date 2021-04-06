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Siirt’te büyük ve küçükbaş hayvanlar için küpeleme başladı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, küçük ve büyükbaş hayvanlar için belirlenen tarihler arasında küpe affında küpe takılacağını duyurdu.

SİİRT 06.04.2021, 17:12
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Siirt’te büyük ve küçükbaş hayvanlar için küpeleme başladı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, küçük ve büyükbaş hayvanlar için belirlenen tarihler arasında küpe affında küpe takılacağını duyurdu.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Şubat 2021 tarihli Siirt il hayvan sağlık zabıtası komisyon kararı gereğince, korona virüs pandemisi ile hayvan hareketlerinin, bildirimler ve küpeleme kayıt işlemlerinin sekteye uğradığı belirtildi. Açıklamada, "Pandemiden veteriner sağlık çalışanların hastalanması veya pozitif buluş ihtimalleri, çalışmalarda aksamaya neden olmuştur. Bu nedenlerden dolayı hayvan küpeleme ve kayıt işlemlerinde her yaş grubuna ait büyükbaş hayvanlar için nisan ile mayıs tarihleri arasında, küçükbaş hayvanlar için mayıs ile aralık aylarında küpe affından küpe takılacaktır" denildi.
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