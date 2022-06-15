Siirt’te “Bu Yaz Sen de Adını Spora Yaz”’ spor şöleni yapıldı

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda spor şöleni düzenlendi.

Siirt Atatürk Stadyumu’nda “Bu Yaz Sen de Adını Spora Yaz” spor şöleninde vatandaşlar, antrenörler ve sporcular bir araya geldi. “Bu Yaz Sen de Adını Spora Yaz” sloganıyla başlattıkları şölende vatandaşlar ve sporcularla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, herkesi spor yapmaya davet etti.

Kısacık, “Son iki senedir yaşanan Covit-19 pandemisi nedeniyle evlerinde hareketsiz bir yaşam döngüsüne kapılan vatandaşlarımızın fiziksel hareketliliğinin artırılması, toplumun en küçük yapı taşı olan çocuk, anne ve babadan meydana gelen çekirdek ailenin halk sağlığının geliştirilmesi adına spor yapmaya teşvik etmek ve vatandaş ile müdürlüğümüz arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek adına çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum” dedi.