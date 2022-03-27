Siirt’te bisiklet çalan şüpheli yakalandı

Siirt kent merkezinde sokak üzerinde bisiklet çaldığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 1516. Sokak üzerinde maddi değeri 2 bin TL olan bisiklet çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera ve saha çalışmasıyla şüpheli Y.T. yakalandı. Gözaltına alınan Y.T.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken çalınan bisiklet sahibine teslim edildiği belirtildi.