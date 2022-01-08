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Siirt’te bir şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt’te uygulama noktasında bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
SİİRT 08.01.2022, 13:02
Siirt’te uygulama noktasında bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Kilit-1 uygulama noktasında, 1 şahıstan 7 gram eroin maddesi ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.