Siirt’te bir evin damında çıkan yangın korkuttu

Siirt’te bir evin damında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, kent merkezi Sakarya Mahallesi Süveyka Meydanında bir evinde damında meydana geldi. Ahmet Göktaş’a ait evin damında bulunan pamuk balyası ve ceviz kabukları henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, evin damında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.