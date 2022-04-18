Siirt’te bir araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Nihat Aykut Caddesi üzerinde şüphe üzerinde durdukları araçta arama yaptı. Ekiplerin aramasında A.S. isimli şahsın aracında 7.65 milimetre çapında marka ve seri numarası belli olmayan ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör, şarjörlere basılı 7 şer adet 7.65 milimetre çapında fişek ve yine beyaz beze sarılı 9 adet 7.65 çapında fişek olmak üzere toplamda 23 adet fişek ele geçirildi.

Şahsın işlemleri yapılmak üzere Yenimahalle Şehit Halis Şimşek Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği belirtildi.