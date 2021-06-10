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Siirt’te bir araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

SİİRT 10.06.2021, 13:48
Siirt’te bir araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Kavaközü köyü yakınlarında meydana geldi. Resul Teymur’un kullandığı 07 NMH 5334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Teymur ile Lali ve Furkan Teymur yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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