Siirt’te besicilere 70 adet hayvan içme suyu tesisi dağıtıldı

Siirt’in Pervari ve Kurtalan ilçelerinin köylerinde 2022 yılında mera ıslah projeleri çerçevesinde 70 adet hayvan içme suyu tesisi dağıtıldı.

2021 yılında mera varlığı yaklaşık 285 bin dekar olup yapılan mera tespit çalışmaları sonucunda bu alan 325 bin dekar alana çıkarıldığını belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, devam eden tespit çalışmaları sonucunda 2023 yılı sonuna kadar Siirt’in mera alanlarının yaklaşık 350 bin dekar alana çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi. Demirhan, “Siirt’in mera alanları hayvan varlığının anca yüzde 8’lik kısmının kaba yem ihtiyacını karşılayabilmektedir. Siirt mera alanlarının büyük bir kısmının ot verimi zayıftır. Siirt mera alanlarının ot verimini arttırmak, hayvan ve çobanların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmek amacıyla, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çayır mera, ıslah ve amenajman projeleri uygulanmaktadır. Kurtalan ilçesinde Erdurağı, Akçalı, Uluköy ve Aksöğüt, Pervari ilçesinde Aydın ve Şakiran mahalleleri ve Tuzcular köylerinde, Şirvan ilçesinde Kesmetaş köylerinde çayır mera ve ıslah ve amenajman projeleri uygulanmaktadır. 2019 yılından beri uygulanan bu projelerde 2 adet hayvan içme suyu göleti, 4 adet hayvan gölgeliği, 1 adet süt sağım yeri ve aşılama ünitesi, 1 adet çoban barınağı, 70 adet hayvan içme suyu tesisi (sıvat) ve yaklaşık 12 bin dekar alanda gübreleme çalışmaları yapılmıştır. Projelerin toplam tutarı 1 milyon 320 bin liradır” dedi.