Siirt’te bayram öncesi gıda denetimleri yapıldı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda işletmelerine Ramazan Bayramı öncesinde gıda denetimleri gerçekleştirdi.

Ekipler, Ramazan Bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri üretim/satış yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerleri gibi gıda işletmelerine yönelik yaptıkları denetimler çerçevesinde, ürünlerin son tüketim tarihi, katkı maddeleri, taklit tağşiş gibi yönleri ile asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu gibi konularda gıda denetimi yaptı.

Bu çerçevede gıda denetmenleri ekipleri 2022 yılı içerisinde merkez ve 6 ilçede bulunan bin 485 işletmeye yönelik 2 bin 563 denetim yaparken 2023 yılında ise 570 denetim gerçekleştirdi.

Yıl boyunca risk esaslı yapılan denetimlerin yanı sıra 174 Alo Gıda Hattı, CİMER ve Valiliğin Açık Kapı uygulamasına gelen şikâyetlere göre denetimleri sağlayan Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalar yürütüyor.