Siirt’te bağımlılıkla mücadele temalı çalıştay düzenlendi

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan “Bağımlılıkla Mücadele-Ben Olsaydım" çalıştayı gerçekleştirildi.

Siirt Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi konferans Salonunda düzenlenen çalıştaya, Vali Yardımcısı Samet Öztürk’ün yanı sıra il sağlık müdürü görevlileri, mahalle muhtarları, okul müdürleri, emniyet, jandarma mensupları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yardımcısı Samet Öztürk de çalıştayda bağımlılıkla mücadele için topyekun mücadele yapılması gerektiğini aktardı. Ülkede bağımlılıkla mücadele çeşitli faaliyetler yürütüldüğünü anlatan Öztürk, "Bu yıl içinde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda ’ben olsaydın’ temasıyla 81 ilde bu çalışma gerçekleştirilmektedir. Proje çerçevesinde bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşması için kamu kurum, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organları gibi toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyaç duyuluyor. Çalıştayda sorunlara karşı çözüm örnekleri ortaya konulacak. Bağımlılıkla mücadele çözüm önerileri Siirt düzeyinde ele alınıp kurumların elindeki verileri paylaşarak, ilimizin genel resmini görmüş olacağız. Toplumda farkındalık oluşturabilirsek sorunun çözümüne de büyük kolaylık sağlamış olacağız” dedi.

İl Sağlık Müdürlü yetkilileri, uyuşturucu ve madde bağımlılığının zararlarını anlattı, bağımlılığın ilkokul düzeyine kadar indiğini belirtti. Yetkililer, "Hiç kimse bize bir şey olmaz demesin. Maalesef uyuşturucu kullanımı ilkokul düzeyine kadar düşme eğiliminde, köylere kadar ulaşmış durumda. Bize nefesimiz kadar yakın. Böyle önemli bir konuda yapacağımız çalıştaydan çıkacak sonuçları rapor halinde Sağlık Bakanlığına sunacağız" ifade edildi.