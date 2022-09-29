Siirt’te bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla etkin mücadele edilmesi konusunda yürütülecek çalışmaların ele alındığı ‘Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Siirt Vali Yardımcısı Abdülhamit Mutlu başkanlığında yapıldı.

Valilik İl Göç İdaresi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, sağlık müdürlüğü tarafından hazırlanan uyuşturucu ile mücadele il faaliyet raporu ve yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapılarak, çalışmalar halkında bilgi verildi. İl genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ayrıntılı olarak ele alındığı toplantıda, kurul üyelerine hitap eden Vali Yardımcısı Abdülhamit Mutlu, uyuşturucu ile mücadelede ilgili kamu kuruluşları STK’ların ve üniversitenin işbirliği içersinde ve koordineli bir şekilde çalışmamalarının önemine dikkat çekti.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede yapılacak koruyucu ve önleyici faaliyetler, farkındalık eğitimleri, sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar ile tedavi hizmetleri, bağımlılık yapan maddelerle ile etkin şekilde mücadele ve çocukların suçtan korunması konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.