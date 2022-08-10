Siirt’te av sezonu 20 Ağustos’ta başlıyor

Siirt’te 2022-2023 av dönemi 20 Ağustos tarihinde başlayacağı açıklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli olmak üzere kara avcılığıyla ilgili yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlendiği belirtildi. Açıklamada, “Alınan karar 27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Merkez Av Komisyonu; avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, mücadele amaçlı avlanma usulünü, belirlemiştir. Buna göre avlanma; tüm bölgelerimizde aynı gün 20 Ağustos tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete’de yayımlanan 21 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur” denildi.