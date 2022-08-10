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Siirt’te araç köprüden uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı
Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç köprüden uçtu, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
SİİRT 10.08.2022, 11:09
Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç köprüden uçtu, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Baykan ilçesi karayolunda meydana geldi. 34 EJJ 234 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Destumi Köprüsü’nden uçtu. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, otomobil, çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.