Siirt’te ambulans uçak hasta için havalandı
Siirt’te ileri derecede aort yetersizliği ve supravalvuler aort darlığı tanısı konulan 33 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Kocaeli’ye sevk edildi.
SİİRT 02.06.2023, 16:36
Siirt’te ileri derecede aort yetersizliği ve supravalvuler aort darlığı tanısı konulan 33 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Kocaeli’ye sevk edildi.
Rahatsızlığı bulunan 33 yaşındaki A.Ç., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Aort yetersizliği ve supravalvuler aort darlığı tanısı konulan hastanın tedavisine Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde devam etme kararı alındığı öğrenildi.
Ambulansla Batman havaalanına götürülen hasta, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun girişimleriyle, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Kocaeli’ne gönderildi.
Hasta yakınları, Hacıbektaşoğlu’na ilgisinden dolayı teşekkür etti.