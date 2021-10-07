Siirt’te ağaçlandırma çalışmaları başladı

Siirt kent merkezinde yapımı hızla devam eden Hazreti Fakürüllah Caddesi’nde ağaçlandırma projesi için kurulan özel ekip, caddede çalışmalarına başladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle Fakürüllah Caddesinde yapılan çalışmalar kapsamında, cadde boyunca dikilecek olan ağaçlar için özel peyzaj ekibi caddede çalışmalara başladı. Yenileme çalışması kapsamında zarar gören ağaçların yerine, kentin iklimine ve toprağına uygun ağaçların getirileceğini belirten proje sorumlusu Arslan Doğan, cadde boyunca ağaç sayısının 400’e kadar çıkaracaklarını söyledi.

Siirt iklimine uygun ağaç türlerinin dikileceğini kaydeden Doğan, “Hazreti Fakürüllah Caddesi’ne kentin iklimine uygun ağaç türlerini dikeceğiz. Proje öncesinde 300’yakın ağaç tespit etmiştik. Caddede alt yapı çalışması sırasında bazı ağaçlarımız zarar gördü fakat zarar gören ağaçların sayısından daha fazla ağaç dikimi için çalışmalarımızı başlattık. Mevcut ağaçların üstüne çıkarak, ağaç sayımızı cadde boyunca 400’e kadar çıkaracağız” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özcan Balık’ta proje kapsamında çalışmaların yüzde 80’inin bittiğinin müjdesini verdi. Balık, “Cadde boyunca ağaç ve yeşil alan sayılarının artırıldığını, kentin en modern caddesini inşallah en kısa sürede tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.