Siirt’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Siirt Belediyesi Kadın ve Yaşam Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Deprem bölgesinden ilimize gelen depremzede aileleri Kadın ve Yaşam Merkezi’nde ziyaret eden Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutladı.

Kadın ve Yaşam Merkezi’nde dünya kadılar günü dolayısıyla açılan sergiyi gezen Vali eşi Güney Hacıbektaşoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Depremzede ailelerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Veli eşi Güney Hacıbektaşoğlu, “Hayatın her alanında fedakârlığı, çalışkanlığı ve sevgiyi temsil eden kadınların, sağlıklı ve huzurlu toplumun en önemli yapı taşı olduğunu belirterek, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Öte yandan, Siirt Belediyesi ekipleri de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cadde, yolcu durakları ve toplu ulaşım araçlarında kadınlara karanfil dağıtarak, günlerini kutladı.