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Siirt’te 4 noktada korona virüs nedeniyle karantina uygulaması sürüyor
SİİRT’TE 2 KÖY VE 2 EVDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KARANTİNA UYGULAMASI DEVAM EDİYOR.
SİİRT 31.08.2020, 15:17
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Siirt’te 2 köy ve 2 evde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması devam ediyor.
Siirt’in Eruh ilçesinde bir köy, kent merkezine bağlı bir köy, Pervari ilçe merkezinde bir ev ile ilçeye bağlı Palamutlu köyü Umurlu mezrasında bir evde korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina uygulaması devam ediyor.
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